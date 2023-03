La prevendita di TMS Network (TMSN) è destinata a salire. Come si colloca questo nuovo arrivato rispetto a Tron (TRX) e Solana (SOL)?

Costruita su Ethereum, TMS Network (TMSN) è la nuova arrivata. Avendo già raccolto ben 2 milioni di dollari nella prima fase della prevendita, gli investitori stanno chiaramente dando il via libera al progetto. Tuttavia, la concorrenza nel mercato delle altcoin rimane feroce. Gettoni come Tron (TRX) e Solana (SOL) si sono dimostrati popolari in passato. Sono ancora sotto i riflettori o gli investitori sono alla ricerca di nuove opportunità?

TMS Network (TMSN) - Modernizzare il trading DEX

Portando alla luce i punti deboli dell'attuale panorama degli exchange decentralizzati, TMS Network (TMSN) cerca di rivoluzionare l'esperienza di trading sui DEX. Con un mantra incentrato sull'utente, TMS Network (TMSN) offre una piattaforma di trading decentralizzata robusta e completa.

La maggior parte degli altri DEX ha una portata limitata e offre solo asset crittografici per il trading. TMS Network (TMSN) introduce un ampio spettro di classi di attività che vanno dalle coppie FOREX ai CFD e alle azioni. Eliminando la necessità di custodi centralizzati, i trader che utilizzano la piattaforma TMS Network (TMSN) mantengono il controllo completo dei propri asset in ogni momento.

I possessori di token TMSN beneficiano di un'ampia gamma di strumenti e servizi aggiuntivi per avere il miglior vantaggio sul mercato. Supplementi didattici, un hub di ricerca completo, bot di trading: gli utenti della piattaforma hanno a disposizione un vasto arsenale. Sono molte le ragioni che hanno spinto gli investitori a sostenere TMS Network (TMSN). Ma come se la cava rispetto alla concorrenza?

Tron (TRX) - USDD avrà successo?

Tron (TRX) è una blockchain Layer-1, uno dei cosiddetti "killer di Ethereum". Lanciata nel 2017, Tron (TRX) ha trovato la sua nicchia nel settore dell'intrattenimento e dei media. Tron (TRX) ha lavorato duramente per costruire partnership con istituzioni e governi globali. Un esempio è la Dominica, che ha autorizzato alcuni protocolli e asset dell'ecosistema Tron (TRX) per l'uso nell'economia dominicana.

Gli sviluppatori di Tron (TRX) hanno fatto pressione affinché la loro stablecoin algoritmica decentralizzata, USDD, diventasse più mainstream. Le stablecoin algoritmiche sono state sottoposte a un intenso esame normativo dopo il crollo di Terra (LUNA) e UST lo scorso anno. Resta da vedere se USDD avrà successo.

Tuttavia, i dubbi sono stati sollevati di fronte all'arduo compito di conquistare le autorità di regolamentazione. Il team di Tron (TRX) ha il suo bel da fare.

Solana (SOL) - Ancora un paradigma?

La promessa di Solana (SOL) era una blockchain superveloce, un'alternativa a Ethereum - un altro "Ethereum killer". Tuttavia, negli ultimi anni, la rete Solana (SOL) è stata afflitta da interruzioni, controversie e delusioni. Negli ultimi mesi gli investitori si sono allontanati da Solana (SOL). La catastrofe di FTX nel 2022 e il forte coinvolgimento di Sam Bankman-Fried in Solana (SOL) hanno sollevato molte domande.

Quanta Solana (SOL) deteneva FTX/Alameda? Cosa succederà con quei token? Si può dire che Solana (SOL) ha una storia. Molti investitori sono rimasti con l'amaro in bocca.

Conclusione

In conclusione, la storia di TMS Network (TMSN) può essere breve, ma ha un futuro brillante. Tormentata da eventi al di fuori del suo controllo, gran parte del successo di Tron (TRX) è legato al successo di USDD. D'altra parte, Solana (SOL) ha alcune domande che devono trovare risposta prima che gli investitori tornino a concentrarsi su questo ecosistema.

TMS Network (TMSN) offre una nuova via di investimento, libera da problemi storici.

