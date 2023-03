Pantalón Brand, lo streetwear oversize firmato da Gianmarco Losito

Pantalón Brand è un’originale firma di abbigliamento totalmente dedicata allo streetwear italiano oversize: look metropolitano, comodità e unicità sono le parole d’ordine di questo brand e - in questo articolo - vogliamo scoprirne la storia insieme a voi.

Gianmarco Losito, creatività e sogni: una strada verso il successo

Appassionato di moda e, in particolare, di streetwear, sin dall’adolescenza Gianmarco custodisce il sogno di creare una propria linea di abbigliamento e un proprio marchio. Per questo, appena diventato maggiorenne inizia a lavorare per diventare indipendente: il suo obiettivo è di mettere via una somma di denaro sufficiente per realizzare il suo desiderio. Dopo questo periodo, lascia la Puglia per trasferirsi al nord. Il primo colloquio a Verona non preannuncia nulla di buono. Nonostante questo, riesce a collocarsi in un’hamburgheria del centro.

Con il tempo, confrontandosi con nuovi amici e raccontando loro i propri sogni nasce la sua sfida: realizzare un brand unico nel proprio genere, che dia voce alle città, interpretandole attraverso uno streetwear fuori misura. È il 2020 quando il giovane barese decide di giocarsi il tutto per tutto. A maggio, in piena pandemia, decide di cogliere i cambiamenti e le difficoltà che la vita gli sta presentando come un’opportunità, investe i risparmi fino a quel momento custoditi e inizia una volta per tutte a inseguire il proprio sogno nel mondo della moda: il garage di casa diventa dunque il suo studio creativo dove mano a mano prendono vita capi unici nel proprio genere. Insieme a due collaboratori di fiducia, inizia a realizzare bozzetti e a progettare una collezione puramente ispirata alla cultura di strada e alle tendenze contemporanee. Linee, colori, texture e tessuti diventano finalmente il suo inno alle città: un viaggio metropolitano guidato da capi oversize che ne raccontano storie, ricordi, speranze ed emozioni. Dopo un provvidenziale viaggio a Singapore nasce la collezione di punta "Dispersal Collection", divenuta nel tempo un fenomeno nel panorama della moda street italiana.

Capi extra e oversize: una tendenza unica firmata Pantalón Brand

In poco tempo Pantalón Brand inizia a farsi strada nella moda grazie alla propria unicità, cercando di affermarsi a tutti i costi come una firma totalmente dedicata allo streetwear italiano, comodo e oversize. La specialità del giovane stilista, infatti, emerge subito, grazie alla sua capacità di realizzare interi outfit fuori misura, con colori e stampe uniche nel loro genere, completi di accessori pensati e realizzati nel medesimo stile. Dopotutto, la moda oversize che ciclicamente torna in auge come eredità degli anni Ottanta, dimostra tutt’oggi di saper trasmettere il potere e la bellezza delle primissime influenze hip-hop, nate nei ghetti e arrivate quasi intatte fino ai giorni nostri.

Abolire la taglia: Pantalón Brand istituisce la taglia unica e mira all’alta moda

Pantalón Brand – grazie alla sua linea di streetwear fuori misura – lancia una sfida alla logica delle taglie, istituendo la taglia unica oversize: comoda, appariscente ed eccentrica, per uno stile inconfondibile. Esasperazione, comodità, creatività, libertà: ecco l’essenza che il creatore di Pantalón Brand, dal 2020, sta cercando di imprimere nel mercato della moda. Dal momento della sua fondazione Pantalón Brand ha focalizzato la propria comunicazione sui social network, svelando – giorno dopo giorno – il backstage della vita in azienda, coinvolgendo la community sempre più grande e fedele. Difficoltà, intoppi, avvenimenti inaspettati hanno dato filo da torcere al brand che con la grinta del proprio creatore ha potuto trionfare, iniziando a raccogliere risultati a dir poco incredibili e meritati. E se dovessimo a chiedere a Gianmarco come si sente oggi, certamente risponderebbe "in un sogno!"