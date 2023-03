Patto tra Camera di Commercio e 47 Consolati per l'internazionalizzazione. E l'export vale oltre 20 miliardi

Patto tra Camera di Commercio e i 47 Consolati della città per incentivare occasioni di contatto dal punto di vista culturale, ma soprattutto commerciale. Questa mattina il Presidente dell'ente camerale Dario Gallina e Ioana Gheorghias, Decano del Corpo di Torino e Console Generale di Romania per il Piemonte, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per sviluppare la cooperazione economica e culturale tra i diversi stati. A chiarire l'importanza dell'accordo sono i numeri.

Oltre 20 miliardi di export Verso i 47 paesi il Piemonte esporta oltre 20 miliardi di euro ogni anno, valore in netta crescita negli ultimi 5 anni. Andando a guardare i primi nove mesi del 2022, al primo posto dell'export si collocano i mezzi di trasporto (21,1%), seguono i macchinari ed apparecchi (16.9%), i prodotti alimentari, bevande e tabacco (il 14.1%). Con il 9.3% delle esportazioni i metalli e i prodotti in metallo si collocano al quarto posto, con il 7.9% seguono i prodotti chimici e con il 7.6% gli articoli in gomma e materie plastiche. La Francia nei primi nove mesi del 2022 assorbe il 32.7% delle esportazioni piemontesi verso questi 47 paesi, seguita da Spagna (12.1%) e al terzo posto Polonia (9.6%).

I commenti "Con questa collaborazione - ha sottolineato Gallina - costruiremo occasioni di business e incontri aperti alle aziende di tutti i settori, grazie al supporto del Corpo Consolare che può contare su contatti e relazioni strategiche con i diversi paesi stranieri". L'auspicio di Gheorghias è che l'accordo "possa offrire strumenti per la realizzazione di nuovi progetti, coinvolgendo i vari stakeholders".