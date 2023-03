Shiba Inu (SHIB), Zilliqa (ZIL) e TMS Network (TMSN) si contendono l'attenzione del mercato criptovalutario

Le conseguenze del crollo di FTX hanno scosso il mercato delle criptovalute, con il Bitcoin che ha toccato i 15.400 dollari. Tuttavia, la ripresa è all'orizzonte. Il mercato è in rialzo e le altcoin hanno cavalcato l'onda. Attività come Zilliqa (ZIL) e Shiba Inu (SHIB) fanno a gara per attirare gli acquirenti. Tuttavia, c'è un nuovo concorrente sul blocco. Nella prima fase della prevendita, TMS Network (TMSN) rappresenta un nuovo paradigma negli scambi decentralizzati.

Shiba Inu (SHIB) - Un nuovo ecosistema

Una delle monete meme più popolari sul mercato, Shiba Inu (SHIB), continua a salire. Al momento in cui scriviamo, Shiba Inu (SHIB) è in crescita del 37% dall'inizio del 2023. Ciò avviene mentre circolano voci su un nuovo ecosistema Shiba Inu (SHIB)DeFi in fase di sviluppo. Conosciuto come Shibarium, il nuovo ecosistema utilizzerà Shiba Inu (SHIB) per alimentare le transazioni.

Con SHIB come gettone di gas, Shibarium creerà una pressione d'acquisto su Shiba Inu (SHIB), poiché gli utenti acquisteranno SHIB per pagare le commissioni di transazione. Gli investitori si stanno affrettando a comprare Shiba Inu (SHIB) per approfittare del clamore che circonda Shibarium. Una volta lanciato Shibarium, Shiba Inu (SHIB) non sarà più un puro meme, ma avrà un'utilità reale. E gli investitori puntano proprio su questa utilità.

Shibarium è attualmente in fase di testnet e non è ancora stata annunciata una data di lancio ufficiale.

Zilliqa (ZIL) - Hub di gioco blockchain?

Zilliqa (ZIL) è una blockchain Layer-1 che utilizza lo sharding per consentire transazioni superveloci. Altro top performer di quest'anno, Zilliqa (ZIL) è in crescita del 73% nel 2023. Zilliqa (ZIL) si sta muovendo nel settore dei giochi blockchain. In collaborazione con Rex Regum Qeon (RRQ), un'istituzione leader nel settore degli e-sports, Zilliqa (ZIL) ha annunciato il lancio del RRQ King Pass. Il pass offre ai membri di RRQ un accesso esclusivo agli eventi online e di persona.

Un altro sviluppo in cui Zilliqa (ZIL) è coinvolta è lo sparatutto in prima persona WEB3WAR. Simile nel concetto a Call of Duty, WEB3WAR utilizza un formato "skill-to-earn". I giocatori guadagnano ricompense in base all'abilità: gioca bene e guadagna ricompense! Le ricompense di gioco vanno dalle armi alle armature, e tutte le ricompense sono rappresentate sulla blockchain di Zilliqa (ZIL).

Zilliqa (ZIL) si è mossa in modo aggressivo nel settore dei giochi su blockchain. Gli investitori hanno speculato sull'impatto che questo focus avrà sul token Zilliqa (ZIL), contribuendo positivamente alla sua performance di quest'anno.

TMS Network (TMSN) - Ottenere un vantaggio

TMS Network (TMSN) è un rivoluzionario exchange decentralizzato (DEX). Avendo già raccolto 2 milioni di dollari nella prima fase della prevendita, TMS Network (TMSN) sta facendo faville.

La scelta della piattaforma di trading decentralizzata è una decisione importante. Spesso l'interfaccia utente è troppo complessa per i principianti, oppure le commissioni di trading sono troppo elevate. TMS Network (TMSN) mira a risolvere questi problemi e a semplificare l'esperienza di trading DEX dall'inizio alla fine. Oltre agli asset crittografici, TMS Network (TMSN) offre azioni, CFD, FOREX e altre classi di asset non disponibili sulle piattaforme decentralizzate contemporanee.

L'obiettivo è fornire ai trader della piattaforma TMS Network (TMSN) un vantaggio. A tal fine, TMS Network (TMSN) offre una pletora di aiuti al trading progettati per massimizzare le prestazioni. Molti sono gratuiti, ma i prodotti più vantaggiosi sono riservati ai possessori di token TMSN. Questi includono bot di trading, un database di ricerca interno a TMS Network (TMSN) e un hub educativo che copre argomenti per i trader di tutti i livelli.

