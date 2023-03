Airasca: indispensabile la variante al piano regolatore per la messa in sicurezza dell'intersezione fra la provinciale 23 e via Roma

Proseguono gli incontri che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, che ha anche la delega alle opere pubbliche, dedica ai Comuni per registrare tutte le criticità e le necessità in tema di viabilità.





Il sindaco di Airasca Leopoldo De Riso ha portato all’attenzione di Suppo un aggiornamento su un problema già presentato la scorsa estate, ovvero la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale e dell’intersezione viabile tra la Sp 23 del Sestriere e via Roma, nel centro abitato, in prossimità del condomino “Rosella”. Si tratta di un complesso di edifici molto popoloso, i cui abitanti devono attraversare quotidianamente la Sp 23 per raggiungere le attività commerciali nel centro paese e le scuole.





Già nella tarda primavera del 2022 gli uffici tecnici della Direzione Viabilità avevano individuato una possibile soluzione con l'inserimento di una rotatoria per la quale era stato stimato un impegno economico di circa 370 mila euro, ormai non più sufficienti visto l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Il Sindaco di Airasca ha dato la disponibilità del Comune a cofinanziare l’opera.





Suppo si è detto concorde sulla necessità dell’opera e che dopo l’estate sarà possibile per la Città metropolitana di Torino cominciare a programmare i nuovi interventi sulla rete viaria metropolitana: indispensabile però che per prima cosa venga aggiornato il piano regolatore comunale inserendo le modiche alla viabilità.





L’altro problema sottoposto al vicesindaco metropolitano riguarda la Sp 139 in direzione Volvera: un tratto lungo e dritto e con una carreggiata stretta, tale da rendere difficile il passaggio di autoarticolati e mezzi di grandi dimensioni e spesso affrontato ad alta velocità.





Per intervenire, hanno spiegato i tecnici della Viabilità, è necessario fare un ragionamento complessivo su tutta la Provinciale, superando anche la difficoltà rappresentata rappresentata dal passaggio a livello della linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso.