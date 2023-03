Val di Susa: demolito il Ponte sul Rio Scaglione. Modifiche alla viabilità prima della ricostruzione

È stato demolito il ponte sul rio Scaglione, al chilometro 53+050 della strada provinciale 24, nel comune di Susa. La viabilità in questo tratto è interrotta, ma grazie alla collaborazione con Sitaf, è possibile dare continuità alla Sp 24 sia in direzione Susa che in direzione Torino, utilizzando la viabilità interna all’autoporto di Susa.