Corteo anarchico: salgono a 47 le persone denunciate, mentre 28 manifestanti non potranno tornare a Torino

Non si spengono i riflettori sui fatti di sabato scorso, in occasione dei disordini legati al corteo anarchico nel centro di Torino per solidarietà verso Alfredo Cospito, recluso al 41 bis.

Altri 16 sono finiti nei guai dopo aver scaricato da un furgone parcheggiato in via Juvarra alcuni grossi scudi in plexiglass con maniglie costituenti uno striscione e bastoni di legno. Quando hanno visto arrivare alcuni poliziotti in borghese, gli anarchici si sono dati alla fuga, ma sono stati successivamente denunciati per porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Altri 4 manifestanti, accompagnati in ufficio a seguito dei fatti che si sono verificati nella zona del Balon di Porta Palazzo, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Infine, sono 28 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni, emessi dal Questore di Torino nei confronti di altrettanti manifestanti, provenienti da altre province d’Italia, come Perugia, Vicenza, Roma, Pisa, Milano, Monza e Brianza, Varese, Modena, Trieste, Trento, Treviso e Gorizia.

C'erano attrezzi, indumenti e dotazioni per compiere degli assalti e per curarsi ferite nel vasto materiale sequestrato dalla Digos di Torino prima dell'inizio del corteo di sabato 4 marzo. L'elenco comprende 25 caschi, 21 maschere antigas con filtri 17 occhialini da piscina/di protezione, 4 martelli, di cui uno con accetta, 2 piedi di porco, 1 tronchese, 16 scudi in plexiglass, 5 bastoni di legno, 30 grossi petardi, 2 bombe carta, 25 fumogeni, 3 bombolette di vernice spray, 61 paia di guanti da lavoro, 5 passamontagna.

Sequestrato anche nastro adesivo "per occultare segni distintivi dell'abbigliamento", medicinali per attutire l'effetto dei lacrimogeni, garze, acqua ossigenata e forbici per medicare eventuali ferite, cappellini, scalda collo, k-way, sovra pantaloni impermeabili e altro abbigliamento scuro utilizzato per il travisamento.