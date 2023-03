Al via gli incontri di avvicinamento alla kermesse fotografica The Phair 2023

Partono gli incontri di Waiting for The Phair. Da giovedì 9 marzo a giovedì 20 aprile, una serie di dieci appuntamenti di avvicinamento alla fiera della fotografia torinese The Phair | Photo Art Fair che tornerà nella primavera da venerdì 5 a domenica 7 maggio. Il programma di Waiting for The Phair vedrà l'attiva partecipazione di alcune delle più importanti gallerie della città, in attesa della fiera vera e propria.



Si parte giovedì 9 marzo alle 18.30 alla galleria Umberto Benappi Arte Contemporanea con Fabio Cirifino, membro di Studio Azzurro, e Roberto Mastroianni, Presidente del Museo diffuso della Resistenza di Torino. Si prosegue venerdì 10 marzo alla galleria Giorgio Persano con la mostra Via Nuova di Susy Gomez in concomitanza dell'incontro I corpi celati nella fotografia di Susy Gomez: uno sguardo al femminile. Alla galleria Paola Simondi, venerdì 17 marzo, l'artista Simone Mussat Sartor presenterà alle 18:30 Traiettorie Pedonali. Martedì 21 marzo, alla Crag Gallery, l'artista Enrico Smerilli alle 18:30 terrà la conversazione Superficiale? sulla fotografia. Alla Galleria Biasutti & Biasutti giovedì 23 alle 18:30, lo sceneggiatore Enrico Vanzina, presenterà la mostra di opere fotografiche Enrico Vanzina. Variazioni Colours. Martedì 28 marzo alla galleria Mazzoleni London-Torino alle 18:30 l'artista Massimo Vitali e Matteo Balduzzi, curatore di MUFOCO - Museo Fotografia Contemporanea, parleranno della Fotografia al tempo dell'intelligenza artificiale. Giovedì 30 marzo alla galleria Weber & Weber alle 18:30, si terrà un dialogo tra Ugo Ricciardi e il gallerista Carlomaria Weber, intitolato Nightscapes, il senso del mistero.

Anche ad aprile continua Waiting for The Phair con l'incontro Parole Nude, martedì 4 aprile alle 19 presso la galleria METROQUADRO, con l'artista Dario Neria e la curatrice Olga Gambari. Martedì 18 aprile alla Galleria Franco Noeri si terrà una visita guidata alla mostra FELT, prima in Italia dell'artista Eric Nathaniel Mack. Come incontro conclusivo, giovedì 20 aprile, presso A Pick Gallery alle 18:30, ci sarà una tavola rotonda sulla Fotografia. Perché collezionarla e come, con le galleriste Emanuela Romano e Valentina Bonomonte e alcuni artisti in mostra.

Per info: https://www.thephair.com/waitingforthephair/