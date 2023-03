Da "Fast X" a "Cuori 2", il cinema è di casa in Piemonte. Film Commission: "Nel 2022, 217 produzioni per una media di tre set al giorno"

Il Piemonte si conferma casa per il cinema nel 2022 grazie a Film Commission che con 217 produzioni per oltre mille giornate di riprese sul territorio piemontese, ovvero una media di tre set attivi ogni giorno, mantiene e anzi supera i dati del 2021, quando i progetti realizzati sono stati 195.

Da "Fast X" a "Cuori", sono tante le produzioni cinematografiche nazionali e internazionali che hanno scelto il capoluogo e la regione per le proprie riprese portando prestigio ma anche ricedute economiche sul territorio.

Attraverso poi propri tre bandi, andati a 58 progetti, nel 2022 la Film Commission ha confermato il numero di opere sostenute nell’anno precedente, che già aveva rappresentato il miglior risultato in termini assoluti dalla nascita della Fondazione nel 2000.

“Altissimo livello di operatività di Film Commission Torino Piemonte anche per il 2022, con 217 produzioni e una media di 3 set attivi al giorno. Grazie alla fiducia delle istituzioni e ai 12 milioni di fondi europei che la Regione Piemonte mette a disposizione per il prossimo triennio continueremo a investire su internazionalità, qualità e responsabilità" commenta al presidente di FCTP Beatrice Borgia.

"FCTP si conferma come polo attrattivo di prim’ordine che nel 2022 ha prodotto una spesa qualificata sul territorio pari a 24 milioni circa" aggiunge il direttore Paolo Manera.

Tradotto ancora in numeri, sono stati sedici i lungometraggi e dodici le serie TV realizzati grazie ai vari strumenti di sostegno messi a disposizione insieme ai fondi che, nel corso dell’anno, hanno prodotto la contemporaneità di numerosi set a Torino e in Piemonte con appunto una spesa qualificata sul territorio di circa 24 milioni di euro, con periodi di evidente intensità produttiva: cinque produzioni in partenza ad inizio settembre e ben nove grandi set simultanei a metà ottobre, senza contare l’impatto economico derivato dalle due settimane di riprese del global blockbuster “Fast X” - e dalle precedenti venti settimane dedicate alla preparazione - e da lunghe serialità come le seconde stagioni di “Cuori” e “Il Re”.

Sono state 116 le settimane di riprese e 107 le settimane di preparazione complessive per lungometraggi e serie TV, mentre nel 2021 sono state rispettivamente 135 e 103. Un dato che quantifica il peso produttivo di progetti che hanno spaziato dal cinema indipendente a titoli internazionali come “L’Amica Geniale”, “Enzo Ferrari”, “2Win”, “La legge di Lidia Poet”.

Parallelamente la Film Commission ha sostenuto la realizzazione a Torino e in Piemonte di 27 cortometraggi, 29 documentari, 48 spot, 20 programmi TV, 11 videoclip e 54 tra reportages, photoshootings, video istituzionali.

I Film Fund di Film Commission Torino Piemonte

760 mila euro sono i contributi assegnati a 58 progetti: 7 cortometraggi attraverso lo Short Film Fund, 40 documentari attraverso il Piemonte Doc Film Fund, e il sostegno alla fase di sviluppo di 9 lungometraggi e 2 serie TV attraverso il Piemonte Film Tv Development Fund.

Gli eventi promossi all'estero e in città

21 i progetti sostenuti da FCTP selezionati nelle principali rassegne cinematografiche europee, tra cui il Premio della Giuria a “Le otto montagne” in concorso a Cannes, e il Best Film Award a “After a Revolution” al Biografilm Festival e la vittoria agli European Film Award di “Manodopera”.

Nove invece le anteprime organizzate in Città (tra queste “Corro da te”, “5 minuti prima”, “Amanda”), insieme a nove set visit su alcuni dei progetti più importanti ospitati sul territorio (“Non morirò di fame”, “Animale Umano”, “La Bella Estate”, tra le altre) e a mirate attività industry tra cui spicca certamente la 5^ edizione di TFI Torino Film Industry.