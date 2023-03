Maxiemendamento al Bilancio di previsione, manovra da 150 milioni di euro

Il maxiemendamento al disegno di legge sul Bilancio di previsione 2023-2025, che verrà presentato a breve, è stato annunciato oggi in prima Commissione dall’assessore Andrea Tronzano.

“La manovra ammonta a 150 milioni di euro. Non sono previsti tagli rispetto all’anno precedente, né aumenti di tasse e gli assessori potranno godere sostanzialmente delle stese cifre”, ha dichiarato Tronzano. “Ciò sarà reso possibile grazie a un incremento previsto delle entrate pari a oltre 123 milioni di euro, mentre dovremo fronteggiare una restituzione di circa 43 milioni allo Stato in riferimento a risparmi ottenuti con lo smart working, a quote del bollo auto di anni pregressi e a una quota di risorse restituite a compensazione per le ridotte entrate tributarie statali del periodo Covid”.

L’assessore ha elencato le materie sulle quali si concentreranno le misure del maxi-emendamento. È previsto un aumento di 16 milioni rispetto al Ddl iniziale per cultura, turismo e commercio (ad esempio 2,5 milioni all’anno per tre anni per i distretti urbani del commercio, 1,6 milioni in più per il sostegno ad attività culturali e spettacoli), saranno stanziati 2 milioni circa per i Comuni per l’adeguamento dei piani regolatori e un milione in più alle Province. Uno stanziamento straordinario di 3 milioni è destinato al sostegno dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 (le Olimpiadi degli atleti con disabilità intellettive), mentre l’autorizzazione all’Edisu per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti è assistita da un contributo annuo non superiore a 1,7 milioni.

Sono previsti 2,5 milioni in più sul fondo sociale per sostenere i canoni di locazione, nonché interventi per il sostegno ai parchi, per l’edilizia scolastica, la protezione civile, la disabilità e l’invecchiamento attivo.

Durante la seduta, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, sono poi intervenuti per chiedere delucidazioni sul testo i commissari Silvio Magliano (Moderati), Giorgio Bertola (Ev), Diego Sarno, Maurizio Marello, Raffaele Gallo (Pd), Angelo Dago (Lega) e Sean Sacco (M5s).

Tronzano ha inoltre illustrato in sintesi il testo della legge di stabilità regionale 2023 che prevede, fra le altre novità a favore dei cittadini,la riduzione dei termini di prescrizione della tassa automobilistica che passano da 5 a 3 anni.

Sulla legge di stabilità è stato deciso di chiedere il parere al Cal e sono state indette le consultazioni on-line con invio delle osservazioni scritte entro il 24 marzo.

Nei prossimi giorni verranno infine calendarizzate le sedute durante le quali i singoli assessori illustreranno più in dettaglio il bilancio di previsione per le materie di loro competenza.