"Rimuovete il crocifisso dalla Sala Rossa: no a simboli religiosi", il radicale Viale ci riprova

Rimuovere il crocifisso dalla Sala Rossa. È questa la richiesta contenuta in una delibera del capogruppo di Per Torino Silvio Viale, che prevede anche che nelle sale del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari non "possono essere esposti simboli religiosi, se non condivisi da tutti i componenti dell'assemblea". Non è la prima volta che l'esponente dei Radicali chiede di togliere l'icona. Poco prima del Natale 2022 era arrivato addirittura a rimuovere lui stesso il crocifisso appeso dal lato sinistro dalla Sala Rossa, per poi nasconderlo. Nel 2016 Viale aveva già lanciato una proposta analoga, scatenando le proteste di Silvio Magliano dei Moderati.

La Cassazione

Ma accanto alle provocazioni, ora il consigliere di minoranza richiama una recente sentenza della Cassazione che ha osservato come “l’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato". A schierarsi con Viale per la rimozione del crocifisso Sinistra Ecologista, che ha sottoscritto la delibera. "Esporre simboli religiosi nel luogo che rappresenta tutta la cittadinanza - commenta la capogruppo Alice Ravinale - è una implicita discriminazione delle persone di altre confessioni o non credenti: ed è un'istituzione in cui le persone non possono pienamente riconoscersi a creare disgregazione e conflittualità".

Forza Italia dice no