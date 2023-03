Assolti per “tenuità del fatto” i 18 anarchici che tra il 2018 e il 2019 avevano trasformato una ex casa cantoniera di Oulx in un punto di accoglienza per migranti che si dirigevano verso il confine francese. Stando alle ragioni della sentenza emessa dal Tribunale di Torino gli anarchici in questo caso avrebbero esercitato una funzione di supporto alle istituzioni nel dare aiuto agli stranieri in difficoltà.