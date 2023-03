Autocarro in fiamme sulla Torino-Caselle: tratto di strada chiuso in entrambe le direzioni

Autocarro in fiamme, oggi pomeriggio, sul raccordo autostradale 10 Torino-Caselle.

L'incidente poco dopo lo svincolo 2 per Borgaro (km 4,500), in direzione Caselle. Illeso l'autista, che è riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo. L'autocarro trasportava sostanze alimentari.

Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per riaprire la strada al traffico. AGGIORNAMENTO: La strada è stata riaperta al traffico poco dopo le 18. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla sola corsia di sorpasso per un tratto di 150 metri.