Bardonecchia, migrante salvato dalla neve mentre cercava di arrivare a piedi in Francia

Salvato dalle neve sulle montagne di Bardonecchia. Un migrante che voleva raggiungere la Francia a piedi è stato portato in salvo dopo essersi perso ieri pomeriggio. L’intervento delle squadre di soccorso è avvenuto vicino al colle della Scala. L’uomo è stato recuperato con l’elisoccorso e poi trasportato in ambulanza in stato di ipotermia all’ospedale di Susa.

Sul posto la Croce rossa di Susa, i vigili del fuoco di Torino e di Oulx e del soccorso neve. Intervenuti anche il soccorso alpino piemontese e il soccorso alpino della Guardia di Finanza.