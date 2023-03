Allegria, amicizia e divertimento fanno da contorno alla premiazioni del Sentieri Diversi Challenge 2022

Per partecipare non occorre fare nulla di speciale: basta iscriversi a tutte e tre le manifestazioni e poi correre più forte che si può!

Tornando alla bella serata di premiazione del Sentieri Diversi Challenge 2022, riflettori puntati in campo maschile sul successo di Andrea Paris davanti a Mauro e Guido Chiriotti, secondi classificati ex aequo. Quarta posizione per Fabrizio Cardamone, seguito al quinto posto da Jorge Soria.

Tra le donne, vittoria finale di Rosanna Goggi davanti a Mara Viizzo e Cecilia Catolla, rispettivamente seconda e terza in graduatoria. Quarto posto ex aequo per Marzia Lazzarini, Norma Lamberti e Simona Francone, seguite in classifica da Maria Assunta Ambrosio, quinta, e Simona Vezzoli, sesta.