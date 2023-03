TMS Network (TMSN) entra nella fase 2 del presale. TMSN potrebbe essere un investimento a lungo termine migliore di Litecoin (LTC) o Avalanche (AVAX)?

Gli investitori in criptovalute sono sempre alla ricerca di nuove opportunità di investimento che abbiano il potenziale di salire alle stelle in futuro. Poiché Litecoin (LTC) e Avalanche (AVAX) sono in circolazione da un po' di tempo, i nuovi investitori potrebbero non essere in grado di vedere gli stessi rendimenti che avrebbero se sostenessero piattaforme in prevendita, come TMS Network (TMSN).

Nella fase 1 del suo presale, TMS Network (TMSN) ha raccolto 500.000 dollari, un segnale promettente per il futuro della piattaforma. Ora, mentre TMSN entra nella fase 2 del suo presale, gli investitori iniziano a prendere atto di questo progetto innovativo e del suo potenziale di crescita a lungo termine.

Creando una piattaforma completa per i trader, TMS Network (TMSN) mira a sconvolgere il settore del trading di criptovalute dando ai trader l'accesso a una serie di strumenti, tra cui segnali di trading, copy trading, aggregazione dei prezzi, gestione del portafoglio senza deposito e condivisione delle commissioni.

TMS Network (TMSN) offre ai trader una piattaforma avanzata con funzioni di facile utilizzo che includono lezioni di trading, un'accademia, l'aggregazione dei prezzi, i segnali di trading e il copy trading. Gli utenti possono imparare a fare trading come i professionisti grazie a lezioni che coprono argomenti come l'analisi dei prezzi, il panorama economico, gli annunci di notizie e la gestione del rischio. TMS Network (TMSN) fornisce anche una gestione non fiduciaria del portafoglio, consentendo ai trader di avere il pieno controllo delle proprie attività e garantendone la sicurezza.

In qualità di titolari di token, gli utenti diventano parte dell'infrastruttura di TMS Network (TMSN), guadagnando commissioni man mano che la piattaforma cresce e ottiene più utenti. I titolari di token hanno anche diritto di voto, il che consente loro di avere un'influenza diretta sullo sviluppo e sulla direzione della piattaforma. Questo crea un senso di comunità e di proprietà tra i titolari di token di TMS Network (TMSN).

Litecoin (LTC)

Il Litecoin (LTC) è una criptovaluta peer-to-peer creata nel 2011 dall'ex ingegnere di Google Charlie Lee. Come il Bitcoin, il Litecoin (LTC) utilizza un algoritmo di consenso proof-of-work e un libro mastro decentralizzato per consentire transazioni sicure e veloci.

Litecoin (LTC) ha un tempo di generazione dei blocchi più veloce rispetto a Bitcoin, il che significa che le transazioni possono essere elaborate più rapidamente. Il Litecoin (LTC) ha anche un'offerta totale maggiore rispetto al Bitcoin, con 84 milioni di monete rispetto ai 21 milioni del Bitcoin.

L'analisi tecnica prevede che il prezzo del Litecoin (LTC) nel 2023 avrà un costo minimo di 122,16 dollari, un livello massimo di 141,30 dollari e un prezzo medio di scambio di 126,70 dollari.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è una piattaforma blockchain lanciata nel settembre 2020 che mira a fornire soluzioni veloci, scalabili ed efficienti per applicazioni decentralizzate (dApp) e blockchain aziendali. Utilizzando una variante di proof-of-stake chiamata Avalanche Consensus, Avalanche (AVAX) consente un elevato throughput, bassa latenza ed efficienza energetica.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 7,5 miliardi di dollari, Avalanche (AVAX) supporta sottoreti personalizzabili per la creazione di dApp. Nonostante il calo del TVL della DeFi sulla piattaforma, Avalanche (AVAX) ha registrato una crescita significativa delle transazioni nel 2022.

Qual è l'investimento migliore?

Mentre Litecoin (LTC) e Avalanche (AVAX) sono entrambi progetti consolidati con caratteristiche uniche, TMS Network (TMSN) è un promettente nuovo arrivato che offre una piattaforma completa per i trader di criptovalute.

TMS Network (TMSN) offre qualcosa di diverso. Non si tratta solo di una piattaforma di criptovalute o di una blockchain: è un ecosistema di trading completo che combina formazione, aggregazione dei prezzi, segnali di trading e gestione del portafoglio. Con una forte attenzione alla responsabilizzazione degli utenti e alla governance della comunità, TMS Network (TMSN) ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui facciamo trading e investiamo in criptovalute.

Conclusioni

In conclusione, TMS Network (TMSN) è un progetto che vale la pena tenere d'occhio e la fase 2 del suo presale offre agli investitori un'interessante opportunità di entrare in gioco.

Grazie alle sue caratteristiche uniche e all'approccio incentrato sull'utente, TMS Network (TMSN) ha il potenziale per diventare un attore importante nello spazio delle criptovalute. Mentre monete affermate come Litecoin (LTC) e progetti più recenti come Avalanche (AVAX) hanno i loro punti di forza, TMS Network (TMSN) offre una soluzione completa che combina formazione, aggregazione dei prezzi, segnali di trading e gestione del portafoglio in un unico luogo.

Con la continua evoluzione del mercato delle criptovalute, TMS Network (TMSN) è un progetto che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola.



