TMS Network (TMSN) punta agli investitori istituzionali mentre il mercato delle criptovalute continua a crescere. Cosa significa questo per Polkadot (DOT) e Litecoin (LTC)?

Ora che la fiducia sta tornando nel mercato delle criptovalute, ogni società sta cercando di attirare l'attenzione degli investitori istituzionali. Ma gli investitori istituzionali non sono facili da trovare. Si tratta di grandi operatori, di solito banche o fondi comuni di investimento, che hanno molto denaro da investire ma che sono molto selettivi sui progetti in cui investono. Il nuovo arrivato TMS Network (TMSN) si rivolge a questi investitori istituzionali, ma cosa significa questo per Polkadot (DOT) e Litecoin (LTC)?

https://tmsnetwork.io/

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) è una popolare blockchain decentralizzata specializzata nell'interoperabilità. Polkadot (DOT) ha anche creato un'architettura blockchain più scalabile utilizzando una cosa chiamata "para chain". Polkadot (DOT) mira a collegare varie catene in modo che funzionino in modo indipendente.

Essenzialmente, Polkadot (DOT) è un protocollo Layer-0 che offre agli sviluppatori la possibilità di progettare e lanciare blockchain Layer-1 sulla base di Polkadot (DOT), in modo da poter modificare la piattaforma senza hard fork. Di conseguenza, Polkadot (DOT) è una piattaforma in costante evoluzione con aggiornamenti regolari. Questo è un bene. Ma è sufficiente per attirare i grandi investitori?

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) è stata fondata nel 2011 da un ex ingegnere di Google. Questo nome riflette il fatto che è stato progettato come una versione "lite" del Bitcoin. Il Litecoin (LTC) è stato creato per offrire al mercato transazioni più veloci e commissioni più basse rispetto a quelle offerte dal Bitcoin.

Il Litecoin (LTC) subisce periodicamente un "dimezzamento". Ciò significa che le ricompense dei minatori vengono dimezzate, riducendo così il numero di Litecoin (LTC) estratti e, di conseguenza, aumentando la scarsità e il prezzo. Al momento in cui scriviamo, il Litecoin (LTC) sta per subire il suo primo "dimezzamento" dal 2019. Questo dovrebbe rendere il Litecoin (LTC) più prezioso e, di conseguenza, più interessante per gli investitori.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è alla ricerca di quegli inafferrabili investitori istituzionali e pensa di avere il tipo di offerta che piacerà a questi investitori. Non si tratta di grandiosità o di hype. TMS Network (TMSN) sta per stravolgere il modello tradizionale delle piattaforme di trading digitale, introducendone una che consente agli utenti di negoziare qualsiasi cosa, dalle criptovalute ai CFD, alle azioni e alle valute fiat.

TMS Network (TMSN) è l'unica risorsa di cui ogni trader ha bisogno. Oltre a poter negoziare un'ampia gamma di asset digitali, TMS Network (TMSN) è anche in grado di educare. Tutti i membri potranno avvalersi di conoscenze finanziarie e di trading sotto forma di webinar, guide e videocorsi.

Presso TMS Network (TMSN), gli utenti possono operare in modo sicuro, con la certezza di non essere truffati e di non rischiare che il proprio broker scommetta contro di loro. TMS Network (TMSN) ha sviluppato algoritmi che impediscono il double-dealing e il wash trading e gli utenti potranno godere di una trasparenza del 100% sotto tutti i punti di vista.

TMS Network (TMSN) guadagna le sue entrate dalle commissioni di trading secondo un modello che prevede anche una crescita sostenibile e a lungo termine della piattaforma, nell'interesse di tutti.

Conclusioni

Cosa vogliono gli investitori istituzionali? Beh, ciò che vogliono tutti gli altri investitori: un ottimo rendimento sui loro investimenti. Polkadot (DOT) è tecnicamente intelligente ma, forse, poco entusiasmante. Litecoin (LTC) sta creando scarsità, ma ha qualcos'altro da offrire? TMS Network (TMSN) è quella che ha il potenziale per diventare il prossimo gigante del mondo delle criptovalute.

https://tmsnetwork.io/

Dopo aver raccolto oltre 2 milioni di dollari in una vendita privata iniziale e aver venduto 500.000 dollari di token nella prima fase di presale, gli investitori possono beneficiare di TMS Network (TMSN) partecipando alla seconda fase. Seguite i link sottostanti per saperne di più:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio

Discord: https://discord.gg/njA95e7au6

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio