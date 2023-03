Torino Dance Week 2023, è già sold out il Reload Xtreme Dimension di sabato

Sul Mainstage del Reload Xtreme Dimension 2023 saranno radunati perla prima volta in Italia i migliori artisti internazionali dell’Hardcore, dell’Hardstyle, del Rawstyle e dei loro sottogeneri musicali: una line up ideata, voluta e costruita attentamente con l’intento di abbracciare le sonorità spinte ed estremizzate di questi generi musicali.

Scorrendo questa line-up, golosa e allettante per i followers di questi generi musicali, tra gli italiani nella scia dell’hardstyle troviamo: Technoboy (al secolo Cristiano Giusberti DJ producer hardstyle) e Tuneboy che insieme formano TNT ( il duo producer hardstyle) e Rooler (DJ producer nel Rawstyle).

Tra gli artisti europei invece, ritornano dopo tantissimi anni in Italia, D-BLOCK&S-TE-FAN (gruppo musicale olandese), Da Tweekaz (duo musicale norvegese) e Radical Redemption( DJ e produttore discografico raw olandese).

Ad aprire il Festival la deejay producer hardstyle belga Mandy per la prima volta in Italia e per concludere la lunga notte di musica assisteremo al ritorno, sul Mainstage del Reload,del maggior esponente della musica Hardcore mondiale, l'artista Angefist.