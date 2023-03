Torino ospita la sfida tra gli architetti del futuro: l'obiettivo è progettare il mondo di domani (anche a tavola)

Si sono dati appuntamento in a Torino per il prossimo 11 marzo: le 150 menti più promettenti della progettazione di spazi di sfideranno in occasione dell'edizione 2023 di BAC (Best Architecture Competition).



E all'interno di questa competizione, non mancherà un elemento importante come quello del cibo, legato all'esistenza umana. Per questo motivo, al fianco di Bac, ci sarà anche Natruly, brand spagnolo legato al tema del cibo sano. “Costruisci il tuo futuro” è la filosofia di BAC, declinata quest’anno nello slogan: esplora la tua creatività. “Cambiare il mondo attraverso ciò che mangiamo”.



L’evento, gratuito, è organizzato dalla sede di Torino dell’associazione BEST (Board of European Student of Technology), con il patrocinio del Politecnico. BAC è un'occasione per migliorare le capacità di lavorare in un team: si svolge in una giornata, in cui i partecipanti, divisi in gruppi di 3 persone, sono invitati a sviluppare il loro progetto legato a un tema che verrà annunciato all'inizio della competizione.