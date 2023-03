Paura a Brandizzo, famiglia intossicata dal monossido: in ospedale anche una bimba di 5 anni

Lunghi momenti di paura oggi, venerdì 10 marzo, a Brandizzo, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Trasportata in elicottero una bimba di 5 anni al Regina Margherita, da dove poi è stata trasferita all'ospedale di Rivoli.

Madre e sorella all'ospedale di Chivasso

Ricoverate anche la madre di 44 anni e la sorella maggiore (33 anni, nata dal precedente matrimonio del padre), entrambe all'ospedale di Chivasso. Le tre sono state trovate prive di conoscenza in un appartamento e sull'episodio stanno indagando anche i carabinieri di Chivasso.

Un malfunzionamento dello scaldabagno all'origine

La causa dell'intossicazione sembra dovuta a un malfunzionamento dello scaldabagno, ma gli accertamenti dei carabinieri e dei Vigili del fuoco sono ancora in corso.

La tre donne intossicate sono state poste in camera iperbarica, ma per fortuna non risultano in pericolo di vita.