Orchestra Filarmonica: il concerto "Argento" ispirato al mondo del sogno

Un concerto scintillante per annunciare l'arrivo della primavera: martedì 14 marzo, alle ore 21 sul palco del Conservatorio Verdi di Torino, l'Orchestra Filarmonica di Torino presenta in «Argento» un programma che si ispira al sogno, alla chiarezza, all'intuizione, sensazioni che alchemicamente si ricollegano a questo elemento così prezioso.

I musicisti dell'OFT, diretta per l'occasione da Alessandro Cadario, tra i giovani direttori d’orchestra italiani più conosciuti e amati da pubblico e critica, proporranno musiche di Rossini, Campogrande e Poulenc.

Cuore del concerto è l'esecuzione della Sinfonia n. 2 Un mondo nuovo di Nicola Campogrande. Il notissimo compositore ha scritto questo brano nella prima metà del 2022, dedicandolo all’Europa in tempi di guerra.

A dare voce a questo mondo nuovo, a distanza di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, sarà il mezzosoprano di origini tedesche Stefanie Irányi.

Ad aprire e a chiudere il concerto «Argento» si aggiungono due popolarissimi brani. Il primo è la brillante Sinfonia (Ouverture) da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, una delle opere più amate e ancor oggi universalmente rappresentate del grande compositore pesarese. Il secondo la Sinfonietta di Francis Poulenc, scritta nel 1947 su commissione della BBC. La composizione, ricca di ritmi di danza, è l'unica opera sinfonica del compositore francese, di cui conserva freschezza e leggerezza.



Nel solco di una tradizione varata da alcuni anni, il concerto in Conservatorio è aperto dal micro racconto ispirato al programma musicale e scritto appositamente per OFT dal giornalista e musicista Lorenzo Montanaro. La lettura del testo, per immergersi nell'atmosfera speciale del concerto, è affidata all’Associazione liberipensatori “Paul Valéry” e all'Accademia di formazione teatrale Mario Brusa di Torino.

Per info: 011 533387; biglietteria@oft.it