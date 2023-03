4 La rappresentazione del mondo del sesso a pagamento nei media e nella cultura popolare

Negli ultimi quarant'anni il sesso a pagamento si è inesorabilmente spostato dalla strada al mondo online. Sono, infatti, sempre di più gli uomini che utilizzato i siti internet come intermediario per trovare il piacere sessuale.

I clienti spaziano dai single a quelli sposati, senza distinzione di età. Tutti ricercano le fantasie che nella vita di ogni giorno non riescono a soddisfare, e in Rete è possibile invece già vedere e scegliere la persona con cui fare sesso a pagamento, come avviene nei portali di annunci.

Ma i media attuali, come hanno cambiato, quindi, la rappresentazione del sesso a pagamento nelle cultura popolare? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Le tecnologie hanno cambiato il mondo del sesso a pagamento

Le moderne app di incontri, i social media e internet fanno ormai parte delle nostre vite. Le attuali tecnologie, infatti, hanno anche modificato molti aspetti privati della nostra quotidianità, compresa la sfera del sesso.

È possibile affermare, quindi, che anche il sesso a pagamento si è ormai spostato sui social. Alcune ricerche, hanno cercato di capire come i nuovi media abbiano influenzato le persone anche nella ricerca di partner occasionali a pagamento, esperienza che in passato avveniva esclusivamente nelle strade o in luoghi privati e nascosti.

Adesso, invece, il tutto è un po' più alla luce del sole, escort e accompagnatrici a pagamento mettono i loro annunci in rete con tanto di foto e numero di telefono. Ecco che la percezione del sesso a pagamento nella cultura popolare è radicalmente cambiata.

Il sesso viaggia attraverso la Rete

I dati forniti da studi recenti hanno dimostrato come il sesso occasionale a pagamento viaggia attraverso i nuovi media, soprattutto i social. I clienti che hanno consumato incontri con persone conosciute tramite annunci online si definiscono soddisfatti dell'esperienza, tanto che questa scelta incuriosisce sempre più anche quelle persone che non l'hanno mai provata e che prima dell'avvento dei nuovi media la vedevano come un qualcosa di pericoloso e difficilmente realizzabile. In più, il mondo del sesso a pagamento non riguarda soltanto il consumo di un rapporto fisico. Infatti, le nuove tecnologie hanno portato alla nascita di nuove modalità sessuali come lo scambio di foto o le video chat erotiche, anche queste prestazioni offerte a pagamento. Queste nuove esperienze sono ormai all'ordine del giorno e coinvolgono persone insospettabili, incuriositi dalla trasgressione. Molte di queste persone, iniziano da uno scambio di foto o video per poi spingersi verso nuove emozioni, come degli appuntamenti con escort a pagamento trovate online tramite appositi portali di annunci, come il sito di escort Torino consultabile al link https://www.torinoerotica.com/escort-torino dove sono presenti annunci di vario genere.

I possibili rischi del sesso attraverso i social e la tecnologia

Pur essendosi spostato sui nuovi media e le moderne tecnologie, quando si parla di sesso a pagamento si deve sempre prestare attenzione. Infatti, così come avviene nella realtà offline, anche su internet bisogna utilizzare la massima cautela quando si organizza un incontro, stando attenti quando si comunicano i propri dati personali e quando si inviano fotografie. Questi accorgimenti permettono di vivere al meglio l'esperienza.

Il doppio volto di internet: tra nuove prospettive e dipendenza

La rete presenta tanti lati positivi, e come abbiamo visto permette anche di aprire nuove prospettive nel sesso e nelle relazioni. Occorre però fare attenzione al suo lato che rischia di creare nelle persone dipendenza in ambito sessuale. L'uso eccessivo di chat o app di dating rischia di provocare l'isolamento dal mondo reale. Infatti, il sesso online non consiste in una vera relazione e non può paragonarsi con un rapporto reale. Bisogna, quindi, dosare il suo utilizzo e farlo nel modo corretto.