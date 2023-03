La Hope Running incontra il Ministro Locatelli alla Festa dello Sport Integrato

Lunedì 6 marzo è una data che tutta la Asd Hope Running Onlus ricorderà a lungo. Su invito del Comitato Regionale Piemonte dello CSEN, l’associazione chivassese guidata dal presidente Giovanni Mirabella ha partecipato alla Festa dello Sport Integrato che è stata organizzata presso il CH4 Sporting Club di Torino.

Un bellissimo pomeriggio di gioco e allegria che ha visto le magliette gialle della Asd Hope Running Onlus al fianco di tante altre associazioni sportive piemontese che intendono l’attività sportiva come mezzo per promuovere la cultura dell’inclusione.

In quest’occasione il presidente Mirabella e tutti i soci presenti hanno avuto l’onore e il piacere di incontrare personalmente il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che si è intrattenuta a lungo per conoscere meglio l’associazione e dialogare su tematiche importanti che rappresentano la quotidianità.

La Asd Hope Running Onlus ha donato al Ministro l'opera d'arte realizzata appositamente per l’associazione dal pittore Mauro Trucano e ha letto davanti a tutti i presenti una lettera scritta per l'occasione: un'emozione unica che ha reso ancora più speciale questa giornata.

Impeccabile l’organizzazione della Festa dello Sport Integrato a cura del presidente regionale CSEN Gianluca Carcangiu, di Mario Picco di CSEN Torino e di tutto lo staff del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Da segnalare, inoltre, la presenza di tanti politici e amministratori locali, dimostratisi vicini alle realtà sportive presenti, tra cui gli assessori della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e Chiara Caucino, oltre al Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana Alessandro Benvenuto.

Pochi giorni dopo, a rendere indimenticabile questa bellissima opportunità di dialogo e confronto, è giunta un’attesa ufficialità: è stato infatti è finanziato il progetto dell’Assessorato Comunale alla Cultura e Sport di Chivasso denominato “Speranza in movimento”, presentato alla Regione Piemonte in collaborazione con l’Asd Hope Running Onlus, che potrà così beneficiare di 8 nuove handbike. Un ulteriore spinta per continuare l’opera di promozione della cultura dell’inclusione e della diversità come ricchezza.