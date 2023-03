Tutte le donne del MAU: alla scoperta delle artiste che hanno decorato Borgo Campidoglio

Il Museo d'Arte Urbana di Torino ha deciso di celebrare il proprio "lato femminile" con un'iniziativa specifica: sabato 11 marzo, infatti, è in programma una visita guidata tematica intitolata "Artiste in Campidoglio" e organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Tutte le donne del MAU

I partecipanti, in questo modo, potranno partire per un viaggio alla scoperta delle donne che, attraverso la propria arte, hanno contribuito nel corso degli anni ad arricchire e decorare i muri delle palazzine del Borgo Vecchio Campidoglio, uno dei quartieri più caratteristici della città. Il ritrovo è fissato per le 15.30 davanti alla Chiesa di Sant'Alfonso all'angolo tra corso Tassoni e via Cibrario; la durata sarà di circa un'ora e 45 minuti.

I dettagli

La visita, proposta da CulturalWay, fa parte del progetto Inside_Outside ed è organizzata in collaborazione con Fucina Campidoglio: il costo è di 13 euro per gli adulti e 6 per i bambini dai 6 ai 16 anni; pre prenotare occorre contattare il 3393885984 o l'indirizzo e-mail info@culturalway.it.