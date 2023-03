Covid, il 13 marzo chiude il Palavaccini di Chieri, sino a fine aprile ancora aperto quello di Moncalieri

Il 13 marzo sarà l'ultimo giorno di attività per il Palavaccini di corso Olia a Chieri. La struttura, generosamente offerta da una famiglia di imprenditori locali, ha rappresentato il principale punto vaccinale territoriale del distretto.

178 mila vaccini in quasi due anni

In quasi due anni di attività di questa struttura, l'Asl To5 vi ha somministrato circa 178.000 vaccini, eseguito migliaia di tamponi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e ha attivato lo screening gratuito per l'Epatite C, proposto dalla Regione Piemonte nel corso del 2022.

Fondamentale è stato l'aiuto dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana che hanno validamente supportato il personale dell'Azienda Sanitaria nell'accoglienza dei cittadini.

Chiusura programmata da tempo

La chiusura è stata programmata verso il termine della campagna vaccinale, dopo che tutti i cittadini oltre i 59 anni, residenti nei distretti di Chieri e Carmagnola, hanno ricevuto almeno due appuntamenti per le dosi di richiamo del vaccino anti Covid.

Per chi volesse ancora ottenere il vaccino o il richiamo con i nuovi prodotti disponibili, aggiornati alle varianti del virus, sarà possibile presentarsi, su prenotazione o in libero accesso, presso l'ex Foro Boario di Moncalieri che resterà aperto sino alla fine del prossimo mese di aprile.

Sino a fine aprile aperto il Palavaccini di Moncalieri

successivamente, presso la sede SISP di Moncalieri in Strada Vignotto 23