La nuova Jeep® Avenger è pronta per essere ritirata presso la concessionaria Autoingros

Desideri vivere un'esperienza senza precedenti? Vieni a scoprire le novità della Jeep® Avenger insieme al team Autoingros! La nuova Jeep® Avenger darà l'avvio al mondo dell'elettrificazione con una combinazione di stile e capacità eccezionali. Il nuovo SUV crossover subcompatto di casa Jeep, ha vinto il premio Car of The Year 2023 grazie al suo eccezionale design, motore elettrico avanzato, autonomia straordinaria, velocità di ricarica impressionante e interni lussuosi.





Un design unico

Il nuovo modello B-SUV è lungo 4,08 metri (16 cm meno della Jeep Renegade) e presenta parafanghi pronunciati, passaruota trapezoidali, luci posteriori a X e cerchi da 18 pollici. Nella parte anteriore, il nuovo Suv presenta l'iconica griglia a 7 fessure che è stata adattata da un modello verticale a uno più orizzontale per maggiore efficienza. I parafanghi sporgenti aggiungono robustezza e resistenza al veicolo, dandogli un aspetto solido su strada. Nella parte posteriore, presenta luci di design ispirate alle classiche taniche di carburante X. Questo motivo "X-Camo" unisce il concetto di "camouflage" con la lettera "X". All'interno la nuova Jeep® Avenger combina un senso di libertà con tecnologia moderna. Avrai più spazio che mai per portare tutto ciò che desideri grazie al volume dei suoi vani. L'estetica richiama e rende omaggio a modelli storici come Wrangler con forme robuste ed essenziali. I servizi, inclusa la ventilazione, sono raccolti al centro intorno a un display touch da 10,25 pollici. Da sottolineare tra gli optional i sedili con funzione massaggio e tetto panoramico. Il baule ha una capacità di 380 litri e la soglia di carico è a 72 cm da terra. La porta posteriore, larga oltre un metro, può essere dotata opzionalmente dell'apertura servoassistita.





Esperienza di guida full-electric

Vivi un'esperienza di guida senza stress. La prima Jeep® 100% elettrica offre prestazioni e divertimento allo stesso livello della tradizione di Jeep® in una nuova dimensione elettrica. Guidare è semplice: 3 minuti di ricarica sono sufficienti per darti 30 km di autonomia con 100 kW di ricarica rapida DC - così puoi caricare per il tuo consumo medio giornaliero nella tua pausa caffè. Vivi un'esperienza SUV perfetta con un design compatto e versatile. Goditi la migliore altezza da terra della categoria, per una posizione di guida elevata che ti aiuterà ad affrontare ogni sfida sulla strada.





Tecnologia avanzata per restare sempre connessi

La nuova Jeep® Avenger è dotata di due display da 10,25" TFT 100% digitali e del sistema infotainment Uconnect™. Inoltre, puoi connettere facilmente il tuo smartphone ed effettuare la ricarica wireless mentre guidi in tutta sicurezza,restando sempre connesso.





