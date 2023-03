Torino accoglie Laura Pausini per "Un buon inizio": la cantante ospite delle radio cittadine per presentare il nuovo singolo

Appuntamento fissato per il 16 marzo: sarà quello il giorno in cui Laura Pausini sarà a Torino, ospite di alcune radio cittadine, per presentare il suo nuovo singolo, "Un buon inizio".



Il programma, piuttosto serrato, dell'artista che ha da poco tagliato il traguardo dei 30 anni di carriera (dai tempi di Marco che se n'è andato e non è più tornato) prevede per esempio una diretta alle 15 dalle frequenze di Veronica One Hit Station. Ai microfoni, con lei, ci saranno il direttore artistico Benny