Harmony Lab, si avvia a conclusione il progetto dei laboratori manuali per ragazzi e ragazze

Il progetto nasce con l’idea di far riconoscere il valore della persona oltre e a prescindere dalle patologie delle quali può essere affetta, che non la definiscono, attraverso attività di tipo creativo. “Harmony Lab” ha garantito ai partecipanti la possibilità di vivere l’esperienza di laboratori espressivi e pratico-manuali per il loro percorso riabilitativo, mai separato dall’obiettivo di un miglioramento delle loro competenze professionali e personali e al contempo di una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità. I laboratori sono diventati così momenti di scambio e di aggregazione, e percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé.