LA RICETTA - Rollata di pollo prosciutto cotto e spinaci

Arrosto cotto al forno, gustoso e sfizioso, la rollata di pollo è un secondo piatto a base di carne bianca tipico della cucina tradizionale italiana. Semplice da preparare si realizza farcendo un pollo intero, privato delle ossa, con molteplici ingredienti: formaggio a fette cremoso, prosciutto cotto, salame, pancetta, spinaci, carote ecc, per poi servirlo in comode e golose fette.

Una volta farcita la carne, viene arrotolato con tutta la pelle che durante la cottura in forno darà l'opportunità di ottenere una carne non asciutta ma estremamente morbida e succosa.

La carne bianca, gli spinaci cotti al vapore e il prosciutto cotto rendono buono questo piatto ma anche leggero, adatto a chi vuole limitare l’apporto di grassi e calorie. Ottimi come contorno carote saltate, patate al forno o finocchi gratinati.

Abbiniamo a questo piatto un Toscana IGT "Le Difese" 2020 - Tenuta San Guido. Rosso rubino, al naso esprime un bel profilo olfattivo caratterizzato da fruttuosità e intensità floreale. Toni speziati e balsamici aprono ad un assaggio avvolgente, fresco ed elegante. Gradazione alcolica: 14%. Temperatura di servizio: 16/18°.

ROLLATA DI POLLO PROSCIUTTO COTTO E SPINACI

Ingredienti: Un pollo disossato del peso di circa 1 kg, 150 gr di prosciutto cotto a fette, 150 gr di spinaci lessati, olio extravergine d'oliva, vino bianco, poco brodo vegetale sale, pepe.

Preparazione: Battere e dare una forma regolare al pollo, ungere la carne con dell’olio, salare, pepare e frizionare bene il tutto. Adagiare sulla carne il prosciutto e gli spinaci cercando ricoprire bene il tutto. Spostare la carne su un foglio di carta da forno e arrotolare. Legare con spago da cucina e cuocere in forno a 180° per 40 minuti circa sfumando al bisogno con vino bianco e poco brodo. Una volta cotto lasciarlo raffreddare, eliminare la carta forno e tagliarlo a fette regolari. Adagiare le fette in una pirofila, aggiungere il fondo di cottura ricavato, passarlo in forno e servire caldo.

Realizzata dagli allievi della classe V D Enogastronomia in collaborazione con il Docente Santo Corridore