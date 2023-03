La strana lotta di Zelensky alla corruzione per superare l’esame UE

Nei giorni del 24esimo summit UE-Ucraina, a inizio febbraio, il presidente Zelensky ha lanciato il suo ambizioso piano anti-corruzione. Lo scopo è quello di adeguarsi il più in fretta possibile agli standard che Bruxelles richiede per far superare all’Ucraina, Paese candidato, l’esame di ammissione all’Unione Europea. Si sa che la commissione esaminatrice è disposta a chiudere un occhio su una situazione davvero pesante: nella classifica mondiale sulla corruzione di Transparency International, su 180 posti l’Ucraina è al 116esimo. Ma Zelensky ha bisogno di risultati veloci da mostrare ai suoi alleati continentali, così poche settimane fa sono scattate manette e licenziamenti per soggetti molto in alto nella struttura di potere del Paese. Come riferisce il sito Strumenti Politici, sono stati silurati perché in odore di tangenti il vice capo dello staff presidenziale, il viceministro della Difesa e il vice procuratore generale, oltre a cinque governatori di regione, fra cui quello della oblast’ di Kiev. Nel caso del viceministro delle Infrastrutture, si parla di una mazzetta da 400mila dollari per l’acquisto di generatori elettrici, di cui gli ucraini hanno particolarmente bisogno perché la rete energetica è stata fortemente incrinata dagli attacchi mirati dei russi. Tuttavia è lo stesso presidente Zelensky che ha evitato finora di essere messo sotto accusa per uno scandalo internazionale di grosse proporzioni, quello dei Pandora Papers. Si tratta del risultato dell’inchiesta del 2021 effettuata dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ), dalla quale risulta che Zelensky, sua moglie e alcuni amici e partner, poi divenuti suoi consiglieri presidenziali o funzionari di alto livello, avrebbero nascosto al fisco ucraino cifre miliardarie usando dei conti offshore.