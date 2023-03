Partito Democratico, sono 8 i piemontesi eletti nella direzione nazionale dell'era Schlein

Per la "mozione Cuperlo", invece, è stato eletto Domenico Cerabona.



E proprio Schlein è già stata sollecitata da Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti nel governo Berlusconi e oggi leader del movimento SiTav, Silavoro: "Quale sarà la posizione del Pd sulla Torino-Lione visto che lei ha votato Mozioni NoTav a in Europa? Glielo chiedo avendo organizzato le Manifestazioni SITAV che hanno portato tutta Torino e il Piemonte in piazza nel 2018".