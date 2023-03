Falsi addetti Smat, truffa nel Torinese. L'azienda avvisa: "Diffidate da chi vuole entrare in casa"

Continuano a imperversare nel Torinese le segnalazioni di persone che si presentano nelle case come addetti Smat . Si tratta ovviamente di una truffa . Tanto che Smat stessa ha deciso di inviare un messaggio ai cittadini, mettendoli in guardia: " L’Azienda invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione ".

" Non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio; normalmente il personale Smat accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni " prosegue Smat.

Sul sito https://www.smatorino.it/, dallo “Sportello online”, nell’area “Lettura del contatore, scegli il preavviso” è possibile registrarsi per essere avvisati del passaggio del letturista. Le modalità selezionabili per ricevere tale informazione sono sms, email o telefonata. Le utenze con contatore non accessibile, qualora non abbiano provveduto a registrarsi, sono comunque avvisate del passaggio mediante affissione di specifico cartello di preavviso.