Tutto quello che c’è da sapere sul piano di accumulo (PAC)

Anche i risparmiatori meno esperti forse avranno sentito parlare del piano di accumulo di capitale, ma cos’è di preciso e come funziona?

Il cosiddetto PAC non è mai di moda e al tempo stesso è sempre di moda, fin dalla notte dei tempi: l’accantonamento periodico di capitale è infatti una delle modalità storiche nella costruzione del proprio portafoglio, la migliore a disposizione degli investitori soprattutto nei momenti in cui - per questioni personali oppure per effetto delle vicende di mercato - è preferibile e intelligente investire poco alla volta, invece che tutto e subito.

Che l'investitore sia un imprenditore, un dipendente o un professionista freelance, che desideri accantonare denaro per integrare la pensione, oppure un genitore che voglia mettere da parte del capitale per i propri figli, o qualsiasi altra necessità venga in mente, nel corso della vita può nascere l'esigenza di creare un patrimonio che vada a realizzare futuri desideri. Il piano di accumulo si presenta come una soluzione ideale per raggiungere questo traguardo.

Se nella seconda puntata di questa rubrica abbiamo visto come si struttura un portafoglio di investimenti e quali sono le variabili da tenere in considerazione, oggi approfondiremo uno dei più importanti strumenti che la finanza mette a nostra disposizione. Ancora una volta il tempo può diventare un importante alleato perché siamo noi a decidere qual è la durata del PAC, quanta parte dei nostri risparmi andremo a versare, qual è la strategia più adatta al nostro profilo di risparmio e qual è la direzione dei nostri obiettivi finanziari.

Ipotizziamo che si percepiscano X euro al mese: sulla base del reddito in entrata, definiremo quale percentuale destineremo all’acquisto delle quote di questo nostro capitale in costruzione. Che siano azioni o titoli di Stato, polizze, fondi di investimento, Sicav, Etf o obbligazioni, il primo passo è individuare il mercato di riferimento e la valuta. Potenzialmente il PAC non ha confini: è possibile comprare qualunque cosa e ovunque nel mondo, con un orizzonte temporale che non è prefissato, ma lascia la libertà di scegliere il termine, oltre alla frequenza del versamento. Tale modalità di investimento dilazionata nel tempo, permette un’esposizione graduale ai mercati finanziari e di mediare le oscillazioni sfruttando i cicli positivi e minimizzando i ribassi dei cicli negativi.

Il fattore essenziale è la disciplina: noi esseri umani siamo guidati dall’emotività che ci invoglia a comprare quando i mercati salgono e a vendere quando scendono. Il PAC è un esercizio di costanza e controllo perché è proprio quando il prezzo scende che si ha la possibilità di fare affari migliori, acquistando un maggior numero del bene scelto. Contrariamente a ogni istinto, la fase ribassista diventa il punto di forza di questa modalità di investimento che sfrutta la volatilità del mercato per far crescere il numero di "pezzi" in maniera progressiva nel tempo.

Nel contesto di un portafoglio diversificato, infatti, un PAC non solo ci consente di creare oppure incrementare il nostro patrimonio, per le possibili necessità di spesa attuale o futura, ma è il volano anche per un miglioramento nel rapporto tra rischio e rendimento, rispetto ad altri investimenti in un’unica soluzione. A differenza di quanto può accadere con l’accantonamento di una somma in un conto corrente o in un salvadanaio però, sottoscrivendo un piano di accumulo in un tempo Y, la somma investita beneficerà sistematicamente di una rivalutazione del capitale, evitando così perdite in termini reali. Ecco perché gli investimenti a medio e lungo termine sono preferibili: la durata minima suggerita si aggira intorno ai 30 mesi, che è un tempo medio entro cui il mercato, muovendosi, permette di comprare con la stessa cifra quantità differenti di quote. Più la durata è lunga, maggiori - statisticamente - sono le opportunità generate. Anche la scelta del mercato non è secondaria perché il PAC massimizza la sua efficacia su aree o settori che presentano un assetto più instabile, ma un grande potenziale di crescita, che si realizzerà attraverso un’alternanza di rialzi e ribassi (come ad esempio i settori della biomedicina, l’intelligenza artificiale, la robotica o la transizione energetica, solo per citarne alcuni). Al contrario, titoli big industriali o aziende ai vertici dell’economia mondiale da decenni, prevedono un andamento meno volatile. Così come il mercato obbligazionario, dal punto di vista teorico, è meno indicato per un investimento tramite piano di accumulo, nonostante nell’ultimo anno abbia avuto oscillazioni al pari del mercato azionario (quindi sarebbe stato perfetto per un PAC).

L’obiettivo finale è comunque sempre quello di ripartire il proprio capitale in numero di mesi tale da comprare il bene a prezzi diversi: dividendo il capitale versato per la quantità di quote acquistate, si potrà infine ottenere il prezzo medio del bene accumulato. Alla fine del periodo dei versamenti, questo patrimonio potrà o meno essere riscattato, in tutto o in parte, oppure liquidato poco alla volta - così come è stato raccolto - attraverso un "PA di rimborso” (soprattutto se la cifra investita è importante in termini di quantità).

In estrema sintesi, la forza del PAC è la disciplina. Per questo è bene ragionare con calma, facendosi aiutare da professionisti del settore, l’importo della rata, la durata e la "piazza" su cui investire, avendo bene presente le proprie disponibilità finanziarie, scegliendo la soluzione che abbia un margine di flessibilità adeguato, nel caso si voglia un giorno ridurre, aumentare o sospendere il versamento.

Disclaimer

I testi sono stati realizzati da Luca Censoplano e i contenuti presenti nel documento riportano le opinioni dell’autore, che potrebbero cambiare nel tempo e che hanno in ogni caso carattere meramente informativo. È vietata la pubblicazione e la duplicazione intera o parziale dei testi.