Ruba oro e preziosi in casa di due pensionati, arrestato dai carabinieri di Nichelino

Era riuscito a entrare in casa, sapendo che era vuota, per fare razzia di oro e oggetti preziosi, ma l'errore di far scattare l'antifurto gli è costato caro.

Fatale l'allarme che scatta

I carabinieri di Nichelino hanno arrestato un 43enne, colpevole di aver rubato alcuni oggetti preziosi all'interno dell'abitazione di due pensionati che, essendo stati allertati dal messaggio automatico dell'antifurto, hanno chiamato il 112. In pochi minuti l'uomo è stato arrestato dai militari dell'Arma, che rapidamente hanno scoperto che in precedenza aveva rubato l'incasso di un bar a Vinovo.

Altro furto commesso in precedenza

Tutto il bottino è stato così recuperato dai carabinieri e riconsegnato ai legittimi proprietari, mentre per il 43enne sono scattate le manette.