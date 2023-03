La pianista Yulia Yurchak in concerto per il suo tour Ukrainian Music

Prosegue con una tappa a Torino il tour di Yulia Yurchak, pianista organista compositrice e musicologa di Odessa: il tour è organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con l’Associazione Culturale Anfossi di Genova e arriva con una tappa anche a Torino mercoledì 15 marzo presso l’Auditorium dell’Oratorio San Filippo Neri, alle ore 20.45.

Tutti i concerti sono gratuiti e prevedono in programma musiche, fra gli altri, di: Dmytro Bortniansky, Yuri Schurovskiy, Alemdar Karamanov, Mikhaylo Shukh, Evgeniy Adamzevich, Vitaliy Philipenko, Mykola Sheiko, Mykola Lysenko, Myroslav Skorik.

L’artista approda in Italia per venire a raccontarci che l’Ucraina è anche fatta di grande musica, di artisti, di sogni, di operatori culturali che non hanno nessuna intenzione di mollare e di permettere che la guerra appiattisca una preziosa dimensione artistica che è viva e vitale in tutta l’Ucraina in particolare ad Odessa.