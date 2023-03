Salmo in concerto al Pala Alpitour per la tappa torinese del Flop Tour

Dopo la grande partenza del Flop Tou nei mesi di novembre e dicembre, SALMO torna a esibirsi live nei palazzetti e fa tappa a Torino il 24 marzo, al Pala Alpitour).

Accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano, l’artista ha annunciato l’uscita di 3 nuovi brani creati proprio con il collettivo, prevista per mercoledì 15 marzo.

Una scaletta inedita che comprende anche i brani più significativi di Salmo oltre alle tracce dell’ultimo disco che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sette dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “Kumite” (triplo disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “FLOP” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “KUMITE” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.

Per info: vivoconcerti.com