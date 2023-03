Export, è un Piemonte da corsa: grazie alle auto la crescita fa segnare un'altra accelerata da +18,5%

Prosegue la corsa delle esportazioni piemontesi anche con la fine del 2022. Lo confermano i dati dell'Istat, elaborati da Unioncamere Piemonte, che mostrano come la regione abbia fatto registrare un'ulteriore crescita del 18,5%. Un andamento leggermente inferiore a quello nazionale (+20%), ma che conferma uno stato di salute invidiabile nonostante le difficoltà internazionali legate all'andamento dei prezzi e alla guerra in Ucraina.

"Il Piemonte chiude il 2022 mettendo a segno un buon +18,5%: segno della maturità del nostro tessuto imprenditoriale e della capacità di intercettare la domanda internazionale, soprattutto nei settori dei trasporti, della chimica e del tessile. È indubbio che il Piemonte ha tutti gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide mondiali e per far conoscere, oltre i nostri confini, la qualità e l'eccellenza dei propri prodotti e servizi. Le istituzioni devono, però, affiancare il lavoro quotidiano delle aziende con politiche il più possibile strategiche e di visione, con una forte attenzione ai temi della digitalizzazione e dell'innovazione dei processi: solo così potremo rafforzare la competitività dei nostri territori, soprattutto in un momento storico così difficile per l'economia mondiale, stretta tra la crisi energetica e guerra in Ucraina", commenta Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte.