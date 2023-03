Stupinigi, ci sono ancora 26 milioni per lo sviluppo della Palazzina e presto ci sarà anche un'area pedonale

Passi avanti da parte della Cabina di Regia del Distretto di Stupingi: confermato l'impegno di 26 milioni di euro per lo sviluppo dell'area, importo derivante dai residui della passata programmazione europea e annunciata la nascita di nuova cabina di missione speciale a governo regionale per il rilancio e ristrutturazione dei poderi (cui parteciperanno anche sindaci e territorio).

L'annuncio è del consigliere regionale (di Nichelino) Diego Sarno: "Nel mese di maggio avverrà la sottoscrizione per la nascita del nuovo strumento operativo".