“Caro Fabrizio, ti racconto di una follia”: un calendario fitto di incontri ed emozioni

Caterina Migliazza, ancora emozionata per una serie di incontri svoltisi recentemente ad Alassio in Liguria, a Cirié, a Pinerolo, in cogestione nel liceo di Collegno, commenta così il fitto calendario di appuntamenti che l’aspetta da qui ai prossimi mesi: “Gli incontri in presenza lasciano sempre delle grandi emozioni, hanno un’intensità che è difficile riportare a parole. In quei momenti così intensi e unici si può toccare con mano il desiderio di comunicare dei ragazzi e la loro voglia di confrontarsi e aprirsi al di là anche delle loro abitudini. Se ad Alassio ho visto tanti ragazzi desiderosi di confrontarsi con una mamma mossa ancora da tanta speranza, a Ciriè gli studenti nei giorni precedenti San Valentino si sono invece fatti trascinare dal tema di questa edizione e mi hanno voluto confidare, quasi fosse ‘una posta del cuore’, le loro follie d’amore. Quando accadono questi momenti di condivisione così pura per me è sempre una meraviglia che si ripete…”. Migliazza parla poi così dell’incontro più recente, quello con gli alunni della scuola elementare della Marconi di Collegno: “È stato qualcosa che mi piace definire ‘intimo’. Vedere tanto trasporto e soprattutto tanta voglia di aprirsi da bambini così piccoli mi ha riscaldato. E mi ha soprattutto riempito il cuore sentirgli dire che la follia più grande per loro è l’infinito amore di una madre per il proprio figlio…”.