Vincenzo Schettini il "prof influencer" chiude il ciclo di incontri di GiovedìScienza

Vincenzo Schettini, il prof influencer e star di TikTok da 900mila follower, arriva per la prima volta a Torino in occasione dell’incontro di GiovedìScienza “La Fisica? Un gioco tra stabile e instabile!”.

Un relatore d’eccezione per l’ultimo appuntamento dell’edizione 2022/2023 della rassegna scientifica torinese, in programma al Teatro Colosseo venerdì 17 marzo alle 17.45.

Schettini è un fisico, un musicista, un prof influencer. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse con l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento. Schettini insegna fisica nelle scuole superiori, divulgandola contemporaneamente online con lo pseudonimo La Fisica Che Ci Piace (oltre 600 mila follower su Instagram, quasi 700 mila su Facebook e 390 mila iscritti al canale YouTube) e rendendo la sua materia accessibile a tutti, dagli studenti al grande pubblico.

Il 17 marzo al Teatro Colosseo Vincenzo Schettini guiderà il pubblico in sala attraverso una lezione spettacolo interattiva ricca di esempi e immagini evocative, attraverso i campi più diversi della fisica, alla ricerca di stabilità e instabilità.

La conferenza è realizzata in collaborazione con l’Istituto di Fisica Nucleare INFN sez. Torino e sarà successivamente disponibile online sul canale YouTube di GiovedìScienza.

L’incontro del 17 marzo chiude il ciclo conferenze 2022/2023 di GiovedìScienza che si conferma un’edizione da record.

Gli incontri in presenza al Teatro Colosseo – storica sede della rassegna - e alla Sala Cubo di OFF TOPIC hanno fatto registrare quasi 5000 spettatori.

Come nelle ultime edizioni gli incontri in presenza si sono alternati alle conferenze interattive in diretta streaming che hanno registrato quasi 34 mila visualizzazioni perché GiovedìScienza è anche una grande community che si confronta e dialoga online: sono oltre 17 mila gli iscritti al canale YouTube e quasi 3 milioni le views, oltre ai più di 24 mila follower dei canali social di GiovedìScienza.

Spazio come sempre anche alle scuole che quest’anno hanno potuto candidare il proprio istituto per ospitare due conferenze dedicate agli alunni. I due Speciali Scuola dalla Scuola – uno ospitato dall’IIS J. Beccari di Torino e uno dal Liceo M. Mazzarello di Torino – hanno visto la partecipazione in presenza di quasi 200 studenti e oltre 50 classi collegate in diretta streaming. Con la 37esima edizione GiovedìScienza ha raggiunto in totale 510 incontri, visto la partecipazione di 500 relatori e superato le 700 ore di conferenze.

Per info: www.giovediscienza.it