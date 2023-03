Niente sgombero per il Manituana, è scontro in Comune. Crosetto (FdI): "Sicurezza non è un tema solo di destra"

Il Manituana non verrà sgomberato: sulle occupazioni è stato scontro, ieri in Consiglio comunale, tra maggioranza e opposizione. L'assessora alle politiche per la sicurezza Giovanna Pentenero, interpellata in merito dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enzo Liardo, ha specificato che la visione della giunta è quella di evitare sgomberi fino a che non sia avanzato un progetto per le aree in merito. "Ogni stabile occupato è monitorato - ha spiegato Pentenero - Non siamo contrari agli sgomberi ma ci deve essere un progetto specifico per il luogo in questione. Stiamo lavorando su quell'edificio, costruendo un percorso per un luogo molto delicato".

I consiglieri di Fratelli d'Italia hanno così criticato le risposte date dal PD, richiamando l'attenzione su temi quali la sicurezza e la sanità. "Soprattutto in questo momento dove avvengono manifestazioni devastanti per la città - ha commentato Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 - l'amministrazione dovrebbe far seguire i fatti alle parole, cioè sgomberare gli spazi occupati. Spero che la città dia risposte concrete agli atti che noi presentiamo".

"Non siamo minimamente soddisfatti della risposta dell'assessora Pentenero - ha proseguito il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Giovanni Crosetto - la sicurezza non è un tema solo della destra. Non è stato fatto mezzo passo avanti e, a sentire le dichiarazioni dell'assessora, non si farà mai".