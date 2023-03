In arrivo nuove luci sulla Passerella Olimpica

A quando le nuove luci sulla Passerella Olimpica? A chiederlo sono stati i due consiglieri della Circoscrizione 8 Matteo Tabasso e Claudia Amadeo (Torino Bellissima).

Lungo la passerella, installata insieme all'Arco Olimpico e sospesa sui binari ferroviari come collegamento pedonale tra il quartiere Lingotto e Borgo Filadelfia, erano all'epoca stati installati alcuni fari provvisori all’altezza dell’accesso da piazza Galimberti, "i quali non sono, tuttavia, sufficienti per garantire un’adeguata illuminazione" spiegano i consiglieri in un'interpellanza discussa nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 8.

Nel marzo 2019, lo stesso Consiglio aveva già approvato un Ordine del Giorno in cui si richiedeva all’ex sindaca Chiara Appendino di considerare prioritaria l’illuminazione della Passerella Olimpica, così da poter rendere più sicuro il suo attraversamento nelle ore serali e notturne.

A 30 dicembre 2022, l’assessora Chiara Foglietta aveva annunciato un programma di lavori di ammodernamento e rifacimento dell’illuminazione pubblica per il 2023. Tra questi interventi è previsto anche il rifacimento e ripristino dell'illuminazione della passerella, per la quale è iniziata una trattativa con RFI.

Interpellata dai due consiglieri, l'Amministrazione della 8 ha quindi confermato che a breve saranno installate nuove luci ai due ingressi della Passerella Olimpica.