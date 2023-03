AAA artisti e hobbisti cercasi a Grugliasco per la Sagra del Palio della Gru

Sei un artista ed hobbista? Partecipa alla Sagra del Palio della Gru che si terrà domenica 4 giugno 2023 per le vie del centro di Grugliasco dove potrai esporre e far conoscere le opere ed i capolavori che costruisci ed inventi con il tuo ingegno. Non ci sono spese. Devi contattare direttamente la Cojtà Gruliascheisa su facebook o inviando una mail all'indirizzo: cojta@libero.it entro il 15 aprile.

La Cojtà Gruliascheisa, associazione nata per far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni di Grugliasco tra le varie attività che organizza, cerca giovani pensionati e anche giovani studenti desiderosi di conoscere il territorio grugliaschese e di fare le guide per la visita al RI.MU (rifugio museo) e per le visite ai monumenti, palazzi e ville storiche della città. Vi invitiamo a fare questa esperienza poco impegnativa, scrivendo all’indirizzo mail: cojta@libero.it o scrivendo su facebook.