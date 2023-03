Ancora una sconfitta per la Reale Mutua: dopo la coppa Italia, i gialloblu perdono anche con Agrigento

Esce sconfitta la Reale Mutua Torino dal PalaMoncada: è infatti la Moncada Energy Agrigento a portare a casa la vittoria con il punteggio di 92-79. Miglior realizzatore dei gialloblù è stato Tommaso Guariglia, autore di 23 punti. Da segnalare anche la doppia-doppia di Jackson fatta da 19 punti e 12 rimbalzi.

È Ambrosin con la tripla ad aprire le marcature della partita, ma dall’altra parte Guariglia segna il canestro del 3-2. Jackson schiaccia in contropiede il vantaggio torinese (4-3 dopo 2’30” di gioco). Due schiacciate consecutive (una di Jackson e una di Guariglia) portano nuovamente la Reale Mutua in vantaggio, ma Grande trova la tripla del 10-8 Agrigento a metà primo quarto. Si iscrive a referto anche Pepe che trova il jumper del pareggio (12-12) e Torino trova un’azione dopo il vantaggio sempre con Guariglia (14-12 a 2’30” dalla prima pausa). Taflaj con quattro punti consecutivi spinge i gialloblù sul +4 (18-14). Il canestro e fallo di Guariglia chiude il primo quarto sul 24-18.

Il secondo periodo si apre con il canestro in contropiede di Schina che porta Torino sul +8 (26-18). Poser trova quattro punti consecutivi, con la Reale Mutua che va sul +11 (33-22) e la panchina siciliana decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Ambrosin trova due triple consecutive che riavvicinano Agrigento sul -5 (33-28) e questa volta è coach Ciani a richiamare i suoi in panchina. Al rientro in campo i gialloblù continuano a condurre la partita (36-32 a 4’ dalla pausa lunga). Agrigento però si scuote a grazie a tre triple consecutive di Ambrosin va sul +4 (42-38). Si va negli spogliatoi sul 51-44 in favore di Agrigento.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riprende con un canestro di Mayfield per la Reale Mutua ed uno di Ambrosin in favore di Agrigento (53-46). Agrigento trova la doppia cifra di vantaggio grazie alla tripla di Grande (59-48). Pepe trova la tripla dall’angolo e Torino torna sul -6 (63-57 a metà quarto), che diventa -4 grazie a Jackson (63-59). Ancora Jackson segna a rimbalzo d’attacco e la Reale Mutua torna nuovamente sul -4 (67-63). Si va all’ultimo mini-intervallo sul 70-64 in favore di Agrigento.

L’ultimo quarto si apre con quattro liberi per Agrigento, che valgono la doppia cifra di vantaggio (74-64). Jackson trova la tripla su assist di Pepe e la Reale Mutua torna sul -7 (76-69 dopo 2’30” di gioco). Guariglia segna da sotto avvicinando ancora di più Torino (78-73). Le due squadre smettono di segnare e si entra negli ultimi 3’ sul punteggio di 80-75 in favore di Agrigento. Grande trova il jolly dall’angolo a 2’ dalla fine (85-77) e Costi lo imita subito dopo (88-77). Sono le giocate decisive: Agrigento vince 92-79.

Moncada Energy Agrigento - Reale Mutua Basket Torino 92-79 (18-24, 51-44, 70-64)

Moncada Energy Agrigento: Marfo 16, Ambrosin 22, Traore NE, Grande 18, Costi 16, Chiarastella 2, Bellavia NE, Peterson 2, Mayer NE, Francis 16, Fernandez NE, Negri NE. All.: Devis Cagnardi.

Reale Mutua Torino: Mayfield 9, Vencato 2, Taflaj 4, Ruà NE, Schina 5, Jackson JR. 19, Poser 5, Doneda NE, Guariglia 23, Pepe 12. All. Franco Ciani.

“Credo che Agrigento abbia avuto due grandi meriti: il primo quello di non uscire dalla partita quando noi ne avevamo il controllo, in un momento della gara in cui a noi riusciva tutto - è il commento di coach Franco Ciani - In quel frangente Agrigento è stata brava a non farsi prendere dall’ansia e noi siamo stati un po’ complici perché abbiamo delle responsabilità in alcune distrazioni che hanno portato alla serie di tiri da tre punti. Il secondo grande merito di Agrigento questa sera è stato quello di tenerci lì: nel secondo tempo abbiamo giocato arrivando a uno o due possessi di distanza, giocando con grande determinazione com’è nella nostra indole. Alla fine, però, ogni volta che sembrava potessimo chiudere la rimonta arrivava una giocata che ci spingeva a distanza di sicurezza”.