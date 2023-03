Silvergate chiude le operazioni, cosa significa per Litecoin (LTC), Polygon (MATIC) e la prevendita di TMS Network (TMSN)?

La chiusura delle operazioni della banca cripto-friendly Silvergate ha lasciato molti nel mondo delle criptovalute a chiedersi cosa significhi per il settore in futuro. Qui di seguito daremo un'occhiata a tre diversi tipi di asset crittografici: Litecoin (LTC), Polygon (MATIC) e TMS Network (TMSN), un token nella seconda fase della sua prevendita, per vedere come il crollo della banca potrebbe influenzarli.

Litecoin (LTC)

Il Litecoin (LTC) non ha bisogno di molte presentazioni. È una delle criptovalute più antiche e viene spesso definita l'argento dell'oro del Bitcoin. Il Litecoin (LTC) opera su una rete decentralizzata e utilizza un algoritmo proof-of-work per verificare le transazioni e creare nuove monete.

Tuttavia, le transazioni di Litecoin (LTC) vengono elaborate quattro volte più velocemente di quelle di Bitcoin e il suo processo di mining è stato progettato per essere più accessibile ai singoli minatori con hardware standard.

Il Litecoin (LTC) è spesso utilizzato come mezzo di scambio grazie ai tempi di elaborazione delle transazioni più rapidi e alle commissioni più basse rispetto al Bitcoin. Il Litecoin (LTC) è stato anche utilizzato come terreno di prova per nuove funzionalità, il che lo rende un investimento popolare.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) è una soluzione di scalabilità di livello 2 per Ethereum. Polygon (MATIC) è stato progettato per risolvere alcuni dei problemi di scalabilità di Ethereum, come le elevate commissioni di transazione e i tempi di conferma lenti.

Polygon (MATIC) offre anche una serie di altre caratteristiche e vantaggi, come il supporto all'interoperabilità tra diverse blockchain, piattaforme DeFi e NFT. Polygon (MATIC) ha guadagnato un'attenzione significativa nel settore delle criptovalute, con un numero crescente di dApp costruite sulla sua rete.

Polygon (MATIC) ha anche stabilito partnership con aziende importanti, tra cui Google Cloud e Aave, rafforzando ulteriormente la sua credibilità e il suo potenziale di crescita.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una nuova criptovaluta che ha superato ogni aspettativa raccogliendo oltre 500.000 dollari nella prima fase della sua prevendita. È diversa sia da Litecoin (LTC) che da Polygon (MATIC), in quanto è una piattaforma di investimento decentralizzata che mira a fondere le criptovalute con vari strumenti derivati come FX, CFD, azioni e altro ancora.

Inoltre, la TMS Network (TMSN) fornisce risorse educative per favorire investimenti sicuri e strumenti analitici avanzati per gli investitori esperti, come i bot di trading AI, le analisi della blockchain e le comunità di social trading, che consentono agli utenti di copiare i trader di maggior successo.

TMS Network (TMSN) dà priorità all'istruzione, agli utenti e alla trasparenza, e gli utenti beneficiano del token nativo $TMSN. Ciò consente agli utenti di accedere a tutte le funzionalità e di guadagnare un reddito passivo attraverso la partecipazione e l'offerta di liquidità.

Inoltre, la recente corsa agli sportelli non ha influito in alcun modo sull'interesse per il TMS Network (TMSN), dato che l'interesse per la prevendita continua a crescere.

Conclusione

Molti scettici ritengono che il crollo di Silvergate sia un contagio del crollo delle criptovalute causato da FTX e altre truffe. Ma il fatto è che la banca ha avuto problemi a causa della politica di restrizione monetaria della Federal Reserve.

E mentre anche altre banche amiche delle criptovalute stanno chiudendo i battenti, alcuni si chiedono se questo taglierà il legame delle criptovalute con il sistema fiat. Assolutamente no, e crediamo fermamente che Litecoin (LTC), Polygon (MATIC) e TMS Network (TMSN) beneficeranno dei cambiamenti del mercato degli ultimi mesi.

