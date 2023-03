Figli coppie gay, i diritti protagonisti sotto la Mole il 12 maggio. Sabato anche Torino in piazza Duomo contro il governo

Anche Torino sabato parteciperà alla manifestazione di Milano per protestare contro lo stop imposto alla registrazione anagrafica dei figli nati da coppie omosessuali. Nel capoluogo lombardo, così come accaduto in quello piemontese nei mesi precedenti, il prefetto Renato Saccone ha imposto al sindaco Beppe Sala di interrompere le trascrizioni anagrafiche con il doppio cognome di bambini nati da genitori gay e lesbiche. E così sabato alle 15 le associazioni che da anni si battono per i diritti delle famiglie omogenitoriali (Arcigay, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli) si ritroveranno, insieme a moltissimi politici e altre realtà, davanti al Duomo di Milano. In prima fila ci sarà anche una delegazione del Comune, come conferma il sindaco Stefano Lo Russo.

Lo Russo: "Sindaci e società civile devono manifestare esigenza di cambiamento"