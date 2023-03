Meteo, si annuncia tempo variabile nel fine settimana, ma la pioggia si fa ancora attendere

Tempo variabile, ma anche niente pioggia su Torino e provincia. Lo dicono le previsioni degli esperti Datameteo.

Una saccatura molto estesa lungo i meridiani si formerà nelle prossime ore tra Francia e Algeria. Tuttavia i suoi effetti sulle nostre regioni saranno piuttosto ridotti, con al più nuvolosità senza precipitazioni significative. Qualche pioggia tra domenica e lunedì. Temperature in media con il periodo con tendenza a graduale aumento, senza grosse oscillazioni come accade normalmente in questo mese.

A Torino quindi avremo questa situazione: tra oggi e domani cielo sereno o poco nuvoloso. Soprattutto domani si attendono nubi più estese, anche se in prevalenza caratterizzate da velature spesse o cumuli sulle zone alpine. Assenza di precipitazioni significative.

Temperature massime tra 14 e 16 °C. Minime domani generalmente intorno 4/5 °C, con ancora la possibilità di brinate mattutine in alcune zone delle Langhe e del Monferrato e zone rurali delle pianure a sud della città. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Domenica 19 e lunedì 20 Marzo, invece, cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse su Alpi nordoccidentali al confine nella giornata di domenica, mentre lunedì ampie schiarite sin dal mattino.

Temperature in leggero rialzo soprattutto nelle minime domenica mattina per via della copertura nuvolosa, massime fino 17/18 °C, in ulteriore aumento lunedì. Venti ancora deboli di direzione variabile o a regime di brezza.