Due persone restano intossicate a Castagneto Po dallo scoppio di una caldaia

Attimi di paura nella notte appena trascorsa a Castagneto Po, a seguito dello scoppio di una caldaia in un'abitazione in via Po. Due persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni.

Padre e figlio in ospedale

Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 69 e 22 anni, che hanno tentato di spegnere l'incendio provocato dall'esplosione, restando intossicati dal fumo. Entrambi sono stati poi ricoverati all'ospedale di Chivasso, ma per fortuna non sono in pericolo di vita.

Incendio domato dai pompieri

I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre ai carabinieri ora tocca l'indagine per fare luce sull'accaduto.