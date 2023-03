All'ippodromo di Vinovo la festa del papà si celebra con il trotto

L'attesa per il Gran Premio Costa Azzurra 2023, prima classica dell'anno sulla pista di Vinovo in programma lunedì 10 aprile, cresce settimana dopo settimana. Ma intanto domenica 19 marzo il trotto torna nell'impianto torinese e sarà anche un modo originale per celebrare la Festa del Papà di corsa.

Sette le corse, al via con ingresso libero e gratuito per tutto attorno alle 14.20. La più importante sarà riservata ai cavalli anziani, con partenza fra i nastri sulla distanza del doppio km. Quattro soggetti al primo nastro dei 2.040 metri e tra questi spicca Click Starlight, allievo di Jonathan Benfenati, che arriva da tre successi consecutivi. Tre cavalli al secondo nastro, dei 2.060 metri, con Crystal Ross e Andrea Guzzinati che proveranno ad andare a caccia di Click Starlight. In fondo invece Corallo Pisano con il suo proprietario, Carlo Hudorovich. Quarto incomodo Boleo Bar che in mano a Santo Mollo potrebbe anche ritornare al successo.

La corsa di contorno più importante vedrà protagonisti i tre anni e tra loro si segnale Esterel Gi. Figlia del campionissimo Vivid Wise As, sta dimostrando nelle poche corse fatte al momento, una certa classe unita. Per questo si annuncia una bella sfida con Elite Pink, anch’essa reduce da una bella affermazione.

Spazio poi come al solito per i gentlemen. I migliori hanno numeri scomodi, come Abigail che partirà con il sette, e Chicca Ross, relegata in seconda fila con il numero otto e accanto a lei Vicky Cup, con l’ultimo numero. In pista anche gli eterni Singapore e Troy Holz che in passato a Vinovo hanno offerto ottime prove.

E per tutti sarà aperto il ristorante panoramico “La Scuderia”, per assistere comodamente alle corse. Propone un menù dedicato ad un prezzo lancio di 15 euro.