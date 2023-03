Entusiasmo, coriandoli e divertimento a Beinasco per il ritorno del Carnevale

Un fine settimana all'insegna dell'allegria e del divertimento, soprattutto per i più piccoli, che ha fatto dimenticare le edizioni cancellate dal Covid. A Beinasco è tornata la grande festa del Carnevale e la scelta di posticiparlo, rispetto alle date canoniche, ha permesso di far accompagnare la sfilata dei carri a Borgaretto da una giornata di tempo piacevole, che ha richiamato una gran folla.

Cannati: "Mancava da tempo l'entusiasmo dei bambini"

"Che bello vedere la città così! La sfilata dei carri ha coinvolto Borgaretto in una festa allegra e spensierata. I carri erano bellissimi e ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per rendere possibile la giornata di sabato", ha dichiarato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati. "L’entusiasmo dei bambini mancava da troppo tempo".

La festa è poi proseguita in Piazza Dolci, mentre ieri, domenica 19 marzo, si è continuato con il Carnevale dei bambini, la Festa dei Colori per concludere con il concerto serale dei Cavalieri di Zara e le sigle dei cartoni animati. Per una festa apprezzata da tutti, grandi e piccini.